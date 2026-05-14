状況判断の間違いがミスの80％！サッカー技術と一緒に伸ばした方が良いテクニックとは 認知、判断、選択、実行が1番重要なテクニック 【どうして】ミスの80％は状況判断の間違いから起きている 技術に加えて判断力も磨こう プレーをしていてミスが起きると技術的な問題だと思われがちですが、ほとんどは状況判断やプレーの選択ミスです。プレーにはサイクルがあり周りを見てどんな状況