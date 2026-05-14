キャラとストーリーを結びつけるには？話を展開しやすくするポイント ストーリーとキャラクターが連携すると作品の深みが増す 売れるマンガはキャラクターが立っているといわれますが、実際はストーリーとは分離できない関係性なのです。 キャラクターをストーリーと結びつける いい例「好奇心旺盛な主人公」には、「さまざまな世界を旅す