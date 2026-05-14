「断食」は体に悪い？知っておきたい断食の真実とは 断食は体にいい？ 断食肯定派もいれば否定派ももちろんいます。それぞれの立場において、様々な意見があるのは当然のこと。しかし、僕自身の経験から発信するならば、ずぼら断食によるメリットは数多く思い浮かびますが、デメリットは特に思いつかないというのが本当のところです。 食事を断つことで頭がぼーっとするのではと心配する人は多いですが、まったく逆で