豆腐をオリーブオイルに漬け込むと絶品！ 汁物に欠かせない豆腐。いつも同じ食べ方だと飽きてしまったり、中途半端に残ってしまったりということも。今日は、絹ごし豆腐で作るオイル漬けをご紹介。豆腐を鷹の爪やにんにくとともにオリーブオイルに漬け込むだけで、パンのおともやワインのおともに大変身！ 絹ごし豆腐を水切りしたのち、食べやすい大きさにカット。保存容器にオリーブオイル、にんにく、鷹の爪、絹ごし豆腐など