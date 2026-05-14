歌手の鈴木愛理（32）が14日までに自身のインスタグラムを更新。寝そべり自撮りショットを投稿した。自身のインスタグラムで「《愛理推狂者》読み:あいりすいきょうしゃ/あいりまにあ」とつづり始めた。「ツアーが待ち遠しいです。他にもみんなに話したいことが溜まりに溜まってきてます。楽しい未来しかない」と“愛理推狂者”のピンクTシャツを着用した寝そべり自撮りショットを投稿した。ネットでは「ばぶいーー」「ど