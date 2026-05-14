シャンパンを万引きしたとして、警視庁竹の塚署は１２日、相模原市中央区、無職の男（３１）（窃盗罪で起訴）を窃盗容疑で再逮捕したと発表した。逮捕は１１日。昨年６月以降、都内のスーパーなどでシャンパンやウイスキー計約７６０本を万引きし、豊島区の買い取り店に売却して約３００万円を得たとみて調べている。発表によると、男は今年１月２０日、東京都足立区のスーパーでシャンパン１２本（時価計９万３０００円）を盗