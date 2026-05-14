◇ア・リーグホワイトソックス−ロイヤルズ（2026年5月13日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が13日（日本時間14日）、本拠地でのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、初回1死の第1打席は相手先発ルーゴから2戦ぶり安打となる中前打をマークした。現在15本塁打で一発がでれば4戦ぶり。試合前にはナインの一部がオリジナルの「Murakamisama」Tシャツを着用するほど信頼を置かれている男から、期待