イスラエル首相府は、ネタニヤフ首相がイランとの戦闘中にUAE＝アラブ首長国連邦を秘密裏に訪問していたと発表しました。一方、UAE側はこれを否定しています。イスラエル首相府は13日に声明を発表し、2月28日に始まったイランとの戦闘中にネタニヤフ首相がUAEを秘密裏に訪問し、ムハンマド大統領と会談していたと明かしました。具体的な訪問日については明かしていませんが、首相府は「この訪問は、イスラエルとUAEの関係における