千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。5月10日（日）の同番組では、独身芸人の悩みに既婚者芸人が偏見すぎる暴言を吐く場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、結婚を“正義”とする既婚者芸人たちが、恋愛に悩む独身芸人にアドバイスをする企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」を開催。アドバイザーとして、田中一彦（スーパーマラドーナ）、溜口佑太朗（ラブレ