6月26日に公開される映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の追加声優としてあのと粗品（霜降り明星）の出演、そしてナレーションを長谷川忍（シソンヌ）が担当することが発表された。 参考：SixTONES ジェシー、『新劇場版☆ケロロ軍曹』で一人二役に初挑戦anoの主題歌入り予告も 1999年より『月刊少年エース』にて連載中の吉崎観音による『ケロロ軍曹』。2004年にアニ