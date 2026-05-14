ユニオンツールがカイ気配スタートで上場来高値圏を舞い上がっている。プリント配線板用超硬ドリル（ＰＣＢドリル）で世界トップシェアを誇るが、生成ＡＩ関連を中心とした需要創出で収益は会社側の想定を上回る好調に推移している。１３日取引終了後に２６年１２月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の１００億円から１３０億円（前期比４９％増）に大幅増額した。増額前の段階で連続ピーク利益更新