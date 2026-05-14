14日8時47分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比40ポイント高の3万5855ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5781.82ポイントに対しては73.18ポイント高。 株探ニュース