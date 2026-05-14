ウィル [東証Ｓ] が5月14日午前(09:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の3.9億円に急拡大し、1-6月期(上期)計画の5.6億円に対する進捗率は70.4％に達し、5年平均の25.6％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.3％→10.5％に大幅改善した。 株探ニュース