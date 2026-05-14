リブ・コンサルティング [東証Ｇ] が5月14日午前(09:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は3億円となり、通期計画の11.1億円に対する進捗率は27.2％となった。 株探ニュース