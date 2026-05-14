株式会社ダスキンが運営するミスタードーナツが、2025年の発売時に即完売となるほど話題を呼んだ「もっちゅりん」全3種を、6月3日より期間限定で再販することを発表しました。また、今年は確実に購入できるよう、店頭販売に先駆けて5月14日より「ミスドネットオーダー」での事前予約が開始されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■独特の“もっちゅり食感”で昨年話題をさらった大ヒット商品「もっちゅ