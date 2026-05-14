日本発の男性9人組「＆TEAM」の2度目のアジアツアーが13日、Kアリーナ横浜で開幕した。終盤には自身初のドーム公演を、9月5日からの2日間、埼玉県所沢市のベルーナードームで開催することを発表した。初めて立つドームの舞台に向けて、TAKI（21）は「絶対後悔させないように最高の姿をみせるので、ついてきてください！」と誓った。デビュー当時からの夢の実現を伝えたのは、最新曲「WeonFire」の披露後。真っ暗な場内のモ