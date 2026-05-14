トム・クルーズ主演のスカイアクション映画『トップガン』の公開40周年を記念して、スチールブック仕様の4K UHD＋ブルーレイ セットが2026年7月3日に発売となる。価格は8,690円。『トップガン』公開40周年を記念した4K UHD＋ブルーレイ セットが7月3日に発売『トップガン』は、常識破りの伝説的パイロットが繰り広げるリアルな映像にこだわった迫力のドッグファイトシーンで大ヒットを記録したスカイアクション映画。パラマウント