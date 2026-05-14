中東情勢の悪化を受け、石油関連製品である自治体指定ごみ袋の不足が静岡県東部を中心に目立ち始めており、少なくとも１２市町（１３日現在）が代替のごみ袋使用を認める臨時措置の実施を決めたことが、読売新聞のまとめでわかった。代替措置を取らない自治体も「買いだめの自粛」を呼びかけるなど、対応に追われている。代替措置の実施を決めたのは、沼津、三島、富士宮、伊東、島田、富士、磐田、御殿場、裾野の９市と函南、