エヌビディアの「Groq 3 LPU」チップ＝3月18日/David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は13日、多数の企業幹部を伴って中国・北京に到着した。今週、中国の習近平（シーチンピン）国家主席と会談する際の最優先事項を示唆するもので、その中にはテクノロジー、航空機、農業が含まれる見通しだ。これら億万長者の多くにとって、中国は重要な製造拠点であると同時に、今後も進出を続けたい巨大な消費市場