元宝塚歌劇団雪組の娘役トップスターで女優の花總まり（53）が13日、自身のインスタグラムを更新。両国国技館での大相撲観戦を報告した。「初めて両国国技館にお相撲を観に行きました」と報告。「満員御礼の国技館は圧巻！いつもTVで見ている世界が目の前にそして憧れの枡席」と枡席からのショットを投稿した。「思ったより土俵が小さく見えました。取り組みごとに観戦している人たちの掛け声、歓声が凄かった〜」と大感激