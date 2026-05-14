「10年前から繰り返し言っております」お笑いタレントの有吉弘行が、“ベストマザー賞”への私見を語った――。有吉弘行○有吉弘行が「私はもうプツッと途切れて…」と寂しげな理由今年で18回目となる「ベストマザー賞2026」が発表され、女優の相武紗季、タレントの南明奈、歌手の加藤ミリヤらが受賞。有吉は、10日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)で、「私、有吉は、10年前から繰り返し言ってお