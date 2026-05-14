バンス米副大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】バンス米副大統領は13日の記者会見で、全米各州の当局が低所得者向け医療保障「メディケイド」の不正な申請や受給に厳格に対処しなければ支出を停止すると警告した。取り締まりに積極的でないのは野党民主党が優勢な州である場合が多いと主張し、圧力をかけた。バンス氏は民主党のニューサム知事が率いる西部カリフォルニア州が「詐欺を真剣に捉えていない」と述べ、約13