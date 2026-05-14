バンダイスピリッツは、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「【抽選販売】HG 1/144 01ガンダム【再販】」(2,420円)を再販する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて抽選販売が行われ、受付期間は2026年5月15日(金)11時〜2026年5月27日(水)15時。2026年5月29日(金)当選発表、2026年8月発送予定。2026年8月発送予定「【抽選販売】HG 1/144 01ガンダム【再販】」(2,420円)『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』よ