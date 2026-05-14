バンダイスピリッツは、『機動戦Gundam GQuuuuuuX』より「【抽選販売】HG 1/144 セイラ専用軽キャノン【再販】」(2,530円)を再販する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて抽選販売が行われ、受け付け期間は2026年5月15日(金)11時〜2026年5月27日(水)15時。2026年5月29日(金)当選発表、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「【抽選販売】HG 1/144 セイラ専用軽キャノン【再販】」(2,530円)『機動