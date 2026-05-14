Uber Eats Japanは5月11日から、新潟県、長野県、山梨県の計12市町村において新たにサービスを開始した。サービス新規開始エリア新潟県：南魚沼市新たにサービスが開始されるエリアには、インバウンド需要が非常に高い富士河口湖町や富士吉田市(山梨県)といった富士山周辺が含まれる。また、自然豊かな南魚沼市(新潟県)や、諏訪湖周辺(長野県)といった国内旅行者にも人気の高い地域も網羅されている。サービス新規開始エリア長