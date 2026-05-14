その日は床でうたた寝をしたという動画投稿者さん。目覚めの瞬間、視界に広がったのは、お腹の上にちょこんと乗った子猫の姿でした。 甘えん坊の子猫『三毛ちゃん』と過ごす穏やかなひとときを記録した動画は、公開後わずか6日間で1.1万再生を達成するとともに、「どこをどう見てもかわいい」「最高の目覚め。幸せなひと時ですね」との声が寄せられています。 【動画：床の上で目覚めると、子猫がお腹の上にいて…最高すぎる『