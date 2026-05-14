Instagramに投稿されたリール「猫語で叱ってみたら」が注目を集めています。記事執筆時点で33万回以上再生され、8200件を超えるいいねを記録。「効果あり一本！」「猫語うまっ」「本当に猫が鳴いているのかと思った」といった声が寄せられています。飼い主さんが試した“ある方法”が印象的な内容です。 【動画：噛んできた猫を『猫語で叱ってみた』結果…信じられないほど上手い『鳴き真似』と『驚きの展開』】 噛み癖