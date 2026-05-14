女優のレネー・ゼルウィガーが、新作映画「A Woman in the Sun」で、女優のシシー・スペイセクらと共演するレネーは2019年「ジュディ 虹の彼方に」で、シシーは1980年の「歌え！ロレッタ愛のために」で、ともにアカデミー賞の主演女優賞を受賞している。 【写真】世界を魅了したローズ「タイタニック」のケイト・ウィンスレット 「ナイアド ～その決意は海を越えるᦉ