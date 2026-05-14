フィギュアスケート女子で世界選手権4度優勝、冬季オリンピックで計4つのメダルを獲得した坂本花織さんが13日、神戸市内で現役引退会見を開き、21年4か月の競技人生を振り返った。会見冒頭では、幼少期からの映像や、恩師からのメッセージが上映され、坂本さんが涙ぐむ場面もあった。引退会見冒頭、これまでの振り返り映像を見て、涙する坂本花織さん（写真：ラジオ関西）現在の心境について問われると、「現役の間は、練習