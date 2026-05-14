親子でのお笑いコンビ「完熟フレッシュ」の娘・池田レイラが、近影を公開した。池田は１４日までに自身のインスタグラムで「＃友達募集中」と記し、ファーコートに白のミニスカをあわせたコーデショットを披露。スラリとした美脚をあらわに、首をかしげてあどけないポーズをとった。この投稿にファンからは「友達になりたい〜」「あしもとかわいい！」「お顔も服もかわいすぎ」「お友達になれる世界線がよかったよ」などの声