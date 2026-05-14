日本発の9人組グローバルグループ・&TEAM（EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI）が13日、神奈川・Kアリーナでアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR “BLAZE THE WAY”』を開幕。メンバーそれぞれオリジナルのカスタムマイクをお披露目した。【ソロカット】それぞれの魅力が爆発！&TEAMソロカットMCでは「カスタムマイクを作りました！」と報告。MAKIは暗い赤で「赤がちっちゃいころから好きだ