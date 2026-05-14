―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第573回をよろしくお願いします。◆「ユニバレ必須」のアイテムもはや「国民の制服」とも言えるユニクロ。老若男女問わず一度も袖を通したことがない、という人はもはや皆無でしょう。品質がよく、コスパのよいユニクロですが、国民着だからこその問題が「ユニバレ