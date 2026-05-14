ソフトバンクグループは、今年3月までの1年間の決算で最終的な利益が5兆円を超え、日本企業として過去最高益になったと発表しました。【映像】日本企業の史上最高益を発表したソフトバンクGソフトバンクグループの去年4月から今年3月までの連結決算は、最終的な利益が前の年の4倍以上となる5兆22億円でした。2020年度の4兆9879億円を上回り、日本企業の史上最高益だということです。AIを取り巻く環境が急速に変化する中、AI