お笑いコンビ・霜降り明星の粗品、歌手でタレントのあのが、アニメ『ケロロ軍曹』の16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日公開）で声優を務めることが発表された。また、シソンヌ・長谷川忍がナレーションを担当する。【画像】目玉感がある…！あのが声を演じる研究員ロボ＜研究員ロボ役＞を務めるのはあの。あのは大の『ケロロ軍曹』ファンとして知られ、アニメ