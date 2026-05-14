コントユニット、ダウ90000の蓮見翔（29）が、12日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に飛び入り参加。ナイツ土屋伸之の「美大問題」について言及した。蓮見は舞台「ロマンス」の脚本家として、第70回岸田國士戯曲賞を受賞。11日には表彰式に出席していた。蓮見と爆笑問題の2人は日大芸術学部出身（太田と田中は中退）で、表彰式にお祝いコメントをVTRで出していた。そのお礼でラジオブースを訪