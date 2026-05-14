イギリスのスターマー首相への退陣圧力が強まるなか議会が開会し、チャールズ国王が演説しました。【映像】法案を読み上げるチャールズ国王英チャールズ国王「閣僚らはイギリスのエネルギー、防衛、経済の安全保障を長期的に守るための決断を下します」チャールズ国王は13日、議会の開会式の施政方針演説で、EU＝ヨーロッパ連合との関係強化や難民政策の厳格化など政府が用意した法案を読み上げました。国内では統一地方選挙