ディズニーの名作アニメーションを実写化した映画『モアナと伝説の海』（7月31日公開）の監督やキャスト、スタッフが制作の舞台裏を語る特別映像が解禁された。【動画】実写版「モアナの世界ができるまで」特別映像本作は、2017年公開のディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化したミュージカル・アドベンチャー。南の島モトゥヌイを舞台に、“海に選ばれた少女”モアナが、世界を救うため大海原へ旅立つ