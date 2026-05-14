14日朝、大鳴門橋で発生した事故の影響で、神戸淡路鳴門自動車道鳴門北IC～淡路島南ICの上り線が一時通行止めとなりましたが、午前7時55分通行止めは解除となりました。警察によりますと、14日午前5時15分頃、鳴門市鳴門町土佐泊浦の神戸淡路鳴門自動車道大鳴門橋の上り線で、軽四貨物車の単独事故があり、車両などが道路をふさぎました。このため現場では工事の為の車線規制が行われ、上り線が一時通行止めとなっていました