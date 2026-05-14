9人組グローバルグループの＆TEAMが13日、Kアリーナ横浜でアジアツアー「BLAZE THE WAY」初日公演を開催した。アンコールで、9月5日から2日間、ツアーのアンコール公演として、埼玉・ベルーナドームで初のドーム公演を開催すると発表した。LUNE（ファンの総称）との約束を果たした。ドーム公演が発表されると、会場はこの日最も大きな歓声に包まれた。JO（21）は「夢みたい。先輩方のドーム公演を見て、ありえない大きさだと感じて