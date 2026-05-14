―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― “外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報のプロが、その経験をもとに、読者の悩みに答える本連載。今回は職場のセクハラ対策に納得できず、ストレスで体調を崩してしまった45歳男性の悩みについて。佐藤優が丁寧に答える。◆職場のセクハラ対策が過剰でハゲました★相談者★シコシコるぞ！（ペンネーム）会社員45歳男性大手企業の課長です。課長になってから、マネジメント研修