9人組グローバルグループの＆TEAMが13日、Kアリーナ横浜でアジアツアー「BLAZE THE WAY」初日公演を開催した。2度目のアジアツアーの幕を開けた。「Back to Life」「Go in Blind（月狼）」「We on Fire」など全25曲を披露。力強い歌声と息のそろったダンスで、会場に詰めかけたファンを熱狂させた。冒頭から終盤まで大歓声を浴び続け、EJ（23）は「2度目のアジアツアーで、さらに進化した姿を見せたかった。LUNE（ファンの総称）の