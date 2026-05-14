食事の準備中、納豆を開封したら男の子とキャバションさんが息ぴったりに駆けつけて…。まるで本当の兄弟のような、微笑ましい姿が話題になっているのです。 ほっこり和んでしまうこと間違いなし、尊い光景は記事執筆時点で120万回を超えて表示されており、2.7万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：納豆を開けたら近づいてきた男の子と犬→まるで肩を組んでいるように…マブダチ感がすごい光景】 納豆を開