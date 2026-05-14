美容ライター・コスメコンシェルジュのあやのです。「なんだかメイクが垢抜けない…」そんなときは、コスメを少し変えるだけで印象がぐっと変わることも♡今回は、プチプラなのに今っぽいツヤ感や透明感、抜け感を演出できる、セザンヌの優秀垢抜けコスメを厳選して7つご紹介します！【詳細】他の記事はこちら皮脂テカリ防止下地50（ナチュラルベージュ）皮脂テカリ防止下地50（ナチュラルベージュ）／858円（税込）崩れにく