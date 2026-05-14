セリアで購入したお掃除クロスが想像以上に優秀でした！プルプルした独特の弾力とマイクロファイバーのような凹凸構造で、汚れも水分もぐんぐん吸い取る魔法みたいなアイテム。水だけでコーヒーの汚れまで落とせる優秀っぷりで、瞬時の吸水＆速乾性で掃除が一気に時短化。洗剤いらずでサッと使える便利グッズですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：吸水速乾クロス価格：￥110（税込）サイズ（約）：30×30cm販売ショッ