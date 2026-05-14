ダイソーのキッチングッズ売り場でGETした『PPS 樹脂製先割れスプーン（18cm）』。ぱっと見は普通のカトラリーですが、実は耐熱性が非常に高いんです。これ1本で調理にも食事にも使用できるので、洗い物を減らせるのが◎軽量で持ち運びやすいので、アウトドアにも最適です。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：PPS 樹脂製先割れスプーン（18cm）価格：￥110（税込）サイズ（約）：18cm販売ショップ