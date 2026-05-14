ダイソーでまたしてもすぐに売り切れてしまいそうな商品を発見！あの人気キャラクターの総柄デザインが目を惹く、可愛いランチバッグ。しっかりとした作りで長く愛用できそうです。マチ広なうえに高さもあるので、2段式のお弁当箱も余裕を持って収まりますよ！ちょっとしたお買い物にも便利でおすすめです◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アルミランチバッグ、三角タイプ（ミッキー＆フレンズ）価格：￥330（税込）サイ