ダイソーの『メガネクリーナー（くもり止め付）』は、100円商品とは思えない実力派アイテム。レンズの皮脂汚れをすっきり落とし、拭くだけで視界がクリアになる速乾シートです。さらにくもり止め効果も優秀で、マスク生活や寒暖差でもレンズが曇りにくいのが魅力。個包装で持ち歩きやすく、外出先でもサッと使えますよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メガネクリーナー（くもり止め付）価格：￥110（税込）サイズ（約）