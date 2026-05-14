タレント・はるな愛の“大谷観戦”が注目を集めている。１３日に自身のインスタグラムを更新し、「＃ドジャーススタジアム」とハッシュタグを付け、「大谷さん。山本さん。チームのみなさんおつかれさまでした！」と書き出したはるな愛。「そしてスタジアムに誘ってくれたＯ様ととっしーありがとございました最高の思い出になりました！！また生で見たいです！！」と、現地観戦に大満足した様子だ。写真も複数枚添えられ、