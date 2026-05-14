◇ア・リーグブルージェイズ − レイズ（2026年5月13日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が13日（日本時間14日）、本拠でのレイズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、0―0で迎えた4回の守備で美技を見せた。この回先頭打者のレイズ1番・シンプソンの三塁線寄りの強烈なゴロを横っ飛びで好捕。素早く起き上がり一塁へ送球してアウトにすると、本拠の観客から拍手を浴びて思わず笑みがこぼれた。送球を受けた一