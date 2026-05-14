ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が12日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。5人組ダンスボーカルグループ「M！LK」が現在、リバイバルヒット中の「夜の踊り子」をダンスをSNSにアップした舞台裏を明かした。「夜の踊り子」は現在、ネット上で爆発的な人気が出ている。きっかけはネットミームだった。インドネシアの伝統的なボートレー